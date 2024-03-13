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Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı

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CHP'de, geçtiğimiz kasım ayındaki kurultayda genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki yerel seçimden sonra CHP'yi olağanüstü kurultaya götüreceği öne sürüldü. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun şimdiden 550 delegeden imza sözü aldığı konuşuluyor.

Kasım 2023'te yapılan 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda CHP genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden harekete geçti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri sonrası partiyi olağanüstü genel kurultaya götüreceği konuşuluyor.

550 DELEGEDEN İMZA SÖZÜ ALDI

Kulislerde yer alan iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun, kendisine bağlılığı bilinen partililer başta olmak üzere, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık sözü verip sözünü tutmadığı isimlerle temasını artırdığı ve imza sözleri almaya başladığı öne sürüldü. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra olmak üzere 550 delegeyi olağanüstü kurultay için şimdiden imza atmaya ikna etti.

Seçimden sonra harekete geçecek! Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldıEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU'NUN 3 İLDE OFİSİ VAR

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu, kasım 2023'teki kurultayı kaybettikten sonra Ankara, İstanbul ve Antalya'da ofisler açmıştı. Kılıçdaroğlu, bu ofislerde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eski siyasiler isimler ve bilim insanları ile görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Seçimden sonra harekete geçecek! Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı

38'İNCİ CHP OLAĞAN KURULTAYI

38'inci CHP Olağan Kurultayı veya Demokrasi ve Birlik Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıdır. Kurultayın ilk gününde yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı, böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığı sona erdi. Bununla beraber parti tarihinde ilk kez bir genel başkan görevi başındayken aday olduğu bir kurultayda yenilerek görevi bırakmış oldu.

İkinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılan kurultayda, 1200'ü il kongrelerinde belirlenmiş, 168'i ise doğal delege sınıfında yer alan toplam 1368 delege oy kullandı. 6 Kasım'da açıklanan sonuçlarla birlikte büyük çoğunluğu Özel'in anahtar listesinden olan isimler 60 kişilik PM'de ve YDK'de yerini aldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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