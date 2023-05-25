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Seçim kararıyla eleştirilen Oğan sessizliğini bozdu: Hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın, doğru zamanı bekliyorum

Politika Haberleri

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra gelen eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle yanıt verdi. Oğan, "Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan, dağılan ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde destek vereceği aday tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmıştı.

ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarına rağmen Sinan Oğan'ın tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanması bir kesimin büyük tepkisini çekti.

Eleştiriler karşısında devam eden sessizliğini Instagram hesabından paylaştığı hikayede verdiği "üstü kapalı" yanıtlarla bozan Oğan, kendi fotoğrafı üzerine hüzünlü bir fon müziğinin yer aldığı hikayede şu ifadeleri kullandı; "Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye.

Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

mahmut:

CHP Mevlanayı solaldı. Kim olursan ol gene gel...

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Onur Sungurhan:

Sen doğru kararı verdin sayın ogan dün bir kez daha bu ortaya çıktı

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