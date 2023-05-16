Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından, seçmene sitem

ELAZIĞ'da bağımsız milletvekili adayı olan Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Seçim çalışmaları kapsamında daha önce ziyaret ettiği iş yerine gidip, buradakilere sitem eden Güneş, "Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya" dedi.

Elazığ'da 'Ben Hacı, geliyorum' sloganıyla 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Salı Baba Mahalle Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Sonucu öğrendikten sonra daha önce, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir iş yerine gitti. Burada dükkanın önünde oturanlara sitem eden Güneş, "Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim bir oydu sadece, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya" dedi.

Güneş, cep telefonuyla kayda alınan bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.