Şebnem Bursalı'dan Yerel Medya ve İzmir Sorunlarına Vurgu

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bursalı, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, kendisinin de uzun yıllar basın sektöründe çalıştığını ve sektörün sorunlarını yakından takip ettiğini söyledi.

Yerel medyanın o şehrin hafızası olduğunu ifade eden Bursalı, bu anlamda siyasette yerel basının önemine değindi.

Bursalı, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasında Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "Hangi ideolojiden olursak olalım hepimizin birleştiği bir konu Türkiye Cumhuriyeti gerçekten dünyanın da vicdanı konumunda. Şunu da sevinerek söylemek isterim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün partilerin ortak imza attığı bir bildiriyle bu konudaki tavrımızı ve bu işin siyaset ötesi insanlık meselesi olduğunu bütün dünyaya en başından beri duyuran ülke olarak gururlu olduğumuzu paylaşmak isterim." dedi.

İzmir'de çözüm bekleyen çok sorun oluğunu dile getiren Şebnem Bursalı, kentte alt yapı eksikliği, ulaşım sıkıntısı, çevre ve kentsel planlama konularındaki gelişmelerin sürekli gündeme geldiğini hatırlattı.

Bursalı bunun yerel yönetimlerin ihmaliyle kronik hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz bunları her daim eleştiren fakat çözüm iradesiyle de her daim işin ortağı olmak noktasında AK Parti olarak pozitif bakmaya çalıştık. Bizim gayretlerimizle olmuyor. Yerel yönetim asıl şehrin bu sıkıntılarını belirleyen olacak. Bizler İzmir'in potansiyeline inanan, bu şehrin enerjisini ve üretkenliğini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturmak isteyen bir anlayışla siyaset yapmak istiyoruz. Biz Türkiye genelinde iktidar olabiliriz ama İzmir siyasetinde muhalefet konumundayız. Ama her daim eleştiren, sadece konuşan değil yapıcı tarafıyla da ele almaya çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından Bursalı, katılımcıların sorularını yanıtladı.