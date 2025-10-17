Haberler

Şebnem Bursalı'dan Yerel Medya ve İzmir Sorunlarına Vurgu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, düzenlenen etkinlikte yerel medyanın önemine değinerek, İzmir'deki altyapı ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasındaki rolünü vurguladı.

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bursalı, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, kendisinin de uzun yıllar basın sektöründe çalıştığını ve sektörün sorunlarını yakından takip ettiğini söyledi.

Yerel medyanın o şehrin hafızası olduğunu ifade eden Bursalı, bu anlamda siyasette yerel basının önemine değindi.

Bursalı, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasında Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "Hangi ideolojiden olursak olalım hepimizin birleştiği bir konu Türkiye Cumhuriyeti gerçekten dünyanın da vicdanı konumunda. Şunu da sevinerek söylemek isterim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün partilerin ortak imza attığı bir bildiriyle bu konudaki tavrımızı ve bu işin siyaset ötesi insanlık meselesi olduğunu bütün dünyaya en başından beri duyuran ülke olarak gururlu olduğumuzu paylaşmak isterim." dedi.

İzmir'de çözüm bekleyen çok sorun oluğunu dile getiren Şebnem Bursalı, kentte alt yapı eksikliği, ulaşım sıkıntısı, çevre ve kentsel planlama konularındaki gelişmelerin sürekli gündeme geldiğini hatırlattı.

Bursalı bunun yerel yönetimlerin ihmaliyle kronik hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz bunları her daim eleştiren fakat çözüm iradesiyle de her daim işin ortağı olmak noktasında AK Parti olarak pozitif bakmaya çalıştık. Bizim gayretlerimizle olmuyor. Yerel yönetim asıl şehrin bu sıkıntılarını belirleyen olacak. Bizler İzmir'in potansiyeline inanan, bu şehrin enerjisini ve üretkenliğini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturmak isteyen bir anlayışla siyaset yapmak istiyoruz. Biz Türkiye genelinde iktidar olabiliriz ama İzmir siyasetinde muhalefet konumundayız. Ama her daim eleştiren, sadece konuşan değil yapıcı tarafıyla da ele almaya çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından Bursalı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika
Abdullah Öcalan'dan umut hakkı çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.