Şebnem Bursalı, Buca Belediyesi'ni Çöp Krizi Nedeniyle Eleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Buca Belediyesi'nin devam eden grev sebebiyle biriken çöplerin yarattığı sağlık ve çevre sorunlarını gündeme getirerek acil çözüm çağrısı yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, işçilerinin devam eden grevi nedeniyle biriken çöp yığınları nedeniyle Buca Belediyesini eleştirdi.

Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle ilçede oluşan kötü koku ve çevre kirliliğinin, halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Belediyenin en temel görevinin düzenli hizmet anlayışı olması gerektiğini ifade eden Bursalı, şunları kaydetti:

"Yaşanan sorunun çözümü için öncelikle temizlik hizmetleri acilen normale döndürülmeli, oluşan kriz yönetilmelidir. İkinci olarak ilçe genelinde hızlandırılmış bir çöp toplama planı devreye alınmalıdır. Ardından büyükşehir ve ilçe belediyesi koordineli şekilde çalışarak temizlik seferberliği başlatmalıdır. Son olarak mahalle bazlı izleme sistemleriyle sorunun tekrar etmesi önlenmelidir. Bunları yapamayacaksanız İzmirliye yük olmaktan vazgeçin."

Bursalı, yaşanan çöp krizinin bir an önce çözülmesi gerektiğinin belirterek, konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

Buca Belediyesi işçileri, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.