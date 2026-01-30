Haberler

Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı entegrasyon anlaşması

Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı entegrasyon anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma gereği terör unsurları ön hatlardan çekilecek ve hükümet güçleri Haseke ile Kamışlı şehir merkezlerine girecek.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Suriye yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptığı entegrasyon görüşmeleri sonuç verdi. SDG, Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre terör unsurları ön hatlardan çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.

Hükümet kaynakları da duyurdu

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan hükümet kaynakları ise, taraflar arasında tam bir ateşkes sağlanması ve askeri-idari birimlerin karşılıklı anlayış çerçevesinde birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

"Kurumlar Suriye Devleti'ne dahil edilecek"

Anlaşma kapsamında askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin istikrarı güçlendirmek amacıyla Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi planlanıyor. Bölgedeki güvenlik birimlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasıyla birlikte SDG unsurlarından oluşacak üç tugaylı bir askeri tümen kurulması ve Halep Valiliği bünyesindeki bir tümen içerisinde Ayn el-Arab güçlerini kapsayan özel bir tugay oluşturulması kararlaştırıldı. Siyasi ve sivil idari alanda da köklü adımların atılacağı belirtilen anlaşma uyarınca "özerk yönetim" bünyesindeki kurumların Suriye devlet kurumlarına dahil edileceği ve mevcut sivil personelin devlet kadrolarına sabitleneceği aktarıldı. Mutabakat metninde ayrıca Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının yasal güvence altına alınması ve yerinden edilmiş kişilerin kendi bölgelerine güvenli şekilde geri dönmelerinin sağlanması gibi maddeler yer alıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı, yasaların hakimiyetini tesis etmeyi ve bölgenin tam entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen bu anlaşmanın taraflar arasındaki iş birliğini artırarak ülkenin yeniden inşası yolunda stratejik bir adım olduğu vurgulanıyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası