Haberler

SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alarak saydıkları bilgisi gün yüzüne çıktı.

Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alıp saydıkları ortaya çıktı.

Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini saydıkları ortaya çıktı. Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren SDG'li teröristler, sivillerin canezelerini bir araya getirdi. SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor