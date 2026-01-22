SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini saydıkları ortaya çıktı. Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren SDG'li teröristler, sivillerin canezelerini bir araya getirdi. SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları ortaya çıktı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika