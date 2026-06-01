Sayıştay Başkanı seçimi için başvuru süreci başladı

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in görev süresinin dolması nedeniyle yeni başkan seçimi için TBMM'ye başvuru süreci başladı. Aday adayları 12 Haziran'a kadar başvurabilecek.

TBMM'nin internet sitesinde, Sayıştay Başkanı seçimine ilişkin ilana yer verildi.

Aday adayları, en geç 12 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuracak.

Başvuruların sona ermesinin ardından toplanacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının 4'te 1'inin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.

Kaynak: AA / Seval Ocak
