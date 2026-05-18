AK Parti'li Saygılı'dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı büyük yürüyüşün aynı zamanda Türk gençliğine emanet edilmiş bir istikbal davası olduğunu belirtti.

Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'un bir milletin kaderinin değiştiği, bağımsızlık ateşinin yakıldığı, umudun yeniden filizlendiği kutlu bir başlangıç olduğunu kaydeden Saygılı, "Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bu büyük yürüyüş yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil, aynı zamanda Türk gençliğine emanet edilmiş bir istikbal davasıdır. Bugün bizler, 19 Mayıs'ın ruhunu, inancını ve kararlılığını taşıyan bir anlayışla, gençliğimizi sadece geleceğin teminatı olarak değil, bugünün en güçlü aktörü olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, AK Parti olarak gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına yapılan en büyük yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğitimden teknolojiye, spordan kültür-sanat alanına kadar her alanda gençlerimizin önünü açan, onların hayallerini gerçeğe dönüştüren bir anlayışı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizin sadece söz sahibi değil, karar verici olduğu bir Türkiye inşa ediyoruz. Üniversitelerden AR-GE merkezlerine, spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar attığımız her adım, bu ülkenin yarınlarını daha güçlü kılmak içindir. Çünkü biz, gençliğine güvenen bir hareketiz. Çünkü biz, geleceği gençlerle birlikte kuran bir anlayışın temsilcisiyiz."