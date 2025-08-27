Savunma ve Turizm Bakanları Milli Savunma Bakanlığı'nda Buluştu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
