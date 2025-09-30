Savunma Bakanları Telefonda Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi yaparak savunma sanayisi ve güvenlik konularında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
