Savunma Bakanları Telefonda Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.