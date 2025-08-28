Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Heyeti ile Görüştü

Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Heyeti ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılmadı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

