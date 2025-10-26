Haberler

Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

  • İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde savcılara mülke el koyma yetkisi verilmesiyle ilgili bir çalışma bulunmuyor.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla teknik düzeyde çalışmalar yapılıyor.
  • Yapılan teknik çalışmalar yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı nitelik taşımıyor.

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan ve savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,resmi X hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada "Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

"ŞU ANDA KONUYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOKTUR"

Öncelikle yasama yetkisi, Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların* da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup, henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Ünlü oyuncu 'Filistin kırmızı çizgim' diyerek Uzak Şehir dizisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu bu görüntüyü paylaşıp rekortmen diziden ayrıldı
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Dezenformasyonmuş-Nabız yoklanıyor sanki!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.