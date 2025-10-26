Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan ve savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,resmi X hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada "Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

"ŞU ANDA KONUYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOKTUR"

Öncelikle yasama yetkisi, Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların* da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

"MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup, henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.