Savaşın gölgesinde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı yüzde 28.1, CHP'nin ise yüzde 23.8 - Haberler

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Savaşın gölgesinde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı yüzde 28.1, CHP'nin ise yüzde 23.8

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gündemin ilk sırasını meşgul ettiği bu günlerde ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 28.1, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 16.8 olarak belirlendi. Aynı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.7'de kaldı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı işgal hareketi sonrası tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda... Savaşla ilgili gelişmelerin gündemini ilk sırasını meşgul ettiği şu günlerde anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ YÜZDE 30'UN ALTINDA

Son olarak ORC Araştırma, 06-13 Mart tarihlerinde 41 ilde toplamda 7 bin 290 katılımcı ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerinyüzde 28.1'i AK Parti, yüzde 23.8'i CHP,yüzde 16.8'i ise tercihini İYİ Parti'den yana kullanacağını ifade etti. Aynı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.7'de kaldı.

Savaşın gölgesinde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

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ORC'nin anketinde yeni kurulan partilerden Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 3.5, DEVA Parti'nin oy oranı ise yüzde 3 olarak belirlendi.

İşte ORC'nin anketinde partilerin oy oranları;

•AKPARTİ: %28,1

•CHP: %23,8

•İYİ PARTİ: %16,8

•HDP: %8,9

•MHP: %8,7

•GELECEK: %3,5

•DEVA: %3

•SP: %1,6

•TDP: %1,4

•DP: %1

•YRP: %0,9

•MP: %0,8

•DİĞER: %1,5

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Seçim anketi, Politika, Güncel, Haberler

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