Sasalı Mahallesi'nin Koruma Amaçlı İmar Planları Yeniden Onay Sürecine Alındı

Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde koruma amaçlı imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden onay sürecine alındığını açıkladı. Sasalı'nın doğal ve ekolojik değerlerinin koruma altına alınması için önemli bir aşama başarıyla tamamlandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesine ilişkin koruma amaçlı imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden onay sürecine alındığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada Sasalı'nın kentin önemli doğal ve ekolojik değerlerinden olduğunu belirtti.

Bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planlarında uzun süredir devam eden idari süreçte önemli bir aşamanın başarıyla tamamlandığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Sasalı Mahallesi'nde 3. derece doğal sit alanını kapsayan planlar, mahkeme kararları ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmişti. AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak ilgili kurumlarımızla birlikte süreci yakından takip ettik ve bugün Ankara'da Bakanlık nezdinde gerçekleştirilen teknik görüşmelerde önemli bir sonuç elde ettik. Bu çerçevede çevre düzeni planı, koruma amaçlı nazım imar planı, koruma amaçlı uygulama imar planları tüm teknik düzenlemeler ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek yeniden onay sürecine alınmıştır. Süreç, Kuş Cenneti'nin ekolojik etkilenme alanında bulunan Sasalı'nın koruma statüsünün güçlendirilmesi, hukuki ve planlama belirsizliklerinin giderilmesi, yatırım ve uygulama süreçlerinin önünün açılması açısından büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika
