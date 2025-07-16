Şarköy'deki Orman Yangınında 1320 Kişi Tahliye Edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şarköy'deki yangında 4 mahallede bin 320 kişinin tahliye edildiğini, 3 görevli ile birlikte toplam 22 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ve yangının kararsız rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının 15 uçak, 19 helikopter ve bin 181 personelle sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, çalışmaları yerinde denetledi. Bakan Yumaklı'ya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy eşlik etti.

"Yangın orman dışı alanda başladı, hızla yayıldı"

Bakan Yumaklı, yangının dün saat 13.34'te Şarköy'de orman dışı bir alanda başladığını belirterek, "Yaklaşık 32 derece sıcaklık, 46 kilometre hızında rüzgarla yangın kendi ortamını buldu. İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı ancak kararsız rüzgar nedeniyle yangın 10 kilometrelik uzunlukta, 3.5 kilometre genişliğinde alana yayıldı" dedi.

"4 mahallede 1320 kişi tahliye edildi"

Yumaklı, Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinde 1320 vatandaşın tahliye edildiğini aktararak, tehlikenin geçmesiyle bazı vatandaşların evlerine döndüğünü ancak risk tamamen ortadan kalkmadan dönüşlere izin verilmediğini vurguladı.

"3 personel hastanede tedavi görüyor"

Yangın sırasında 3 görevlinin dumandan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirten Bakan Yumaklı, "Birinin durumu nispeten daha ağırdı, ancak genel gidişatı iyi. 19 vatandaşımız da çeşitli şikayetlerle tedavi edildi. Hayati tehlike yok" açıklamasında bulundu.

"Yangın siyasete malzeme edilmemeli"

Bakan Yumaklı, sosyal medyada yayılan manipülatif içeriklere sert tepki göstererek, "Yangını söndürmeye çalışan gencecik kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapılmasını en hafif tabirle kınıyorum. Bizim önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğidir" dedi.

"500'e yakın araç, 1181 personel görevde"

Yangınla mücadelede 15 uçak, 19 helikopter ve yaklaşık 500 kara aracı ile toplam 1181 personelin görev yaptığını açıklayan Yumaklı, rüzgarın hızının düşmesi ve nemin artmasıyla gece saatlerinde daha etkili sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.

"Günde 60-70 yangın söndürüyoruz"

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 3 bin 500'e yakın orman yangını çıktığını ifade eden Yumaklı, "Her gün ortalama 60-70 yangın söndürülüyor. Bugün İstanbul, Bolu ve Muğla'daki yangınlar da kontrol altına alındı. Balıkesir Altıeylül'deki yangına da anında müdahale edildi" dedi.

"Yangınların nedeni araştırılıyor"

Yumaklı, Şarköy'deki mevcut yangın ile 10 gün önce baraj kenarında çıkan yangının çıkış nedenlerinin araştırıldığını ve elde edilen bilgilerin istatistiklere yansıtılacağını söyledi. Geniş değerlendirme ise Ekim 2025 sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. - TEKİRDAĞ