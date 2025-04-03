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Sarıgül: Özdağ Bakanlığın verdiği yemekleri almayıp kantinden besleniyor

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CHP'li vekil Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bakanlığın verdiği yemekleri almadığını ve kantinden ihtiyacı kadar beslendiğini belirtti. Öte yandan Özdağ da yaptığı paylaşımda 71 gündür Silivri'de tutulduğunu belirterek "Halen iddianamem hazırlanıp mahkemeye sunulmadı. Peki ben neden tutukluyum?" sözleriyle yaşananlara isyan etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'ne giderek İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

"BENİM SUÇUM NE DİYOR?"

Özdağ'ın Bakanlığın verdiği yemekleri almadığını ve kantinde yalnızca ihtiyacı kadar beslendiğini aktaran Sarıgül "Özdağ Hocam 'Ben burada ne arıyorum?', 'Benim suçum ne?' diyor! Burada bir hürriyet gaspı olduğunu söylüyor. Ve iddianamenin bir an önce hazırlanmasını istiyor" dedi.

"İDDİANAMEM HAZIRLANIP MAHKEMEYE SUNULMADI"

Öte yandan X hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Değerli Türk Milliyetçileri, Değerli Atatürkçüler, Silivri'de esir tutulmamın 70 gününü geride bıraktım. Halen iddianamem hazırlanıp mahkemeye sunulmadı. Peki ben neden tutukluyum?

"TÜRK MİLLETİ'NİN YÜZDE 80'İ ADINA SİLİVRİ'DE REHİN TUTULUYORUM"

Çünkü ben Anayasa değişikliği ile vatanın bölünmesine, anayasadan Türk ifadesinin çıkarılmasına karşı çıktım. Ben Öcalan'ın serbest bırakılmasına karşı çıktım. Türkiye'nin yüzde 80'inin karşı çıktığı ikinci açılım sürecinin Türkiye'yi sürükleyeceği felakete karşı çıktım. Ben Türk Milleti'nin yüzde 80'i adına Silivri'de rehin tutuluyorum. Benim Silivri'de rehin tutulmama hiçbir Avrupa ülkesi, ABD veya başka bir ülkeden itiraz gelmez. Allah'a şükürler olsun ki, benim Silivri'de rehin tutulmama sadece Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler itiraz ediyorlar.

Türk Milliyetçileri ve Atatürkçülerden konuşmalarıyla, yazılarıyla, dualarıyla bana destek vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene! Yaşasın Büyük Türk Milleti, Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

Sarıgül: Özdağ Bakanlığın verdiği yemekleri almayıp kantinden besleniyor

Sarıgül: Özdağ Bakanlığın verdiği yemekleri almayıp kantinden besleniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Hep had bildirme ve gözdağı. Sayın Özdağ ile başladı, İmamoğlu ile devam ettiriliyor. Saygılarımla.

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