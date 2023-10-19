Sarıcaoğlu: "Hizmet çıtamızı sürekli artırıyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Halkımızın refah ve konforu için hizmet çıtamızı her geçen yıl bir üst noktaya çekiyoruz" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Halkımızın refah ve konforu için hizmet çıtamızı her geçen yıl bir üst noktaya çekiyoruz" dedi.

Samsun'un Kavak ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" nedeniyle protokol ve 90 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıyı Muhtarların Günü'nü kutlayarak açan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçedeki muhtarlarla çeşitli zaman dilimlerinde sık sık bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye özen gösterdiklerini belirtti.

Başkan Sarıcaoğlu, göreve başladığı ilk günden bu yana Kavak için geliştirdikleri projeleri muhtarların görüşlerini alarak hayata geçirdiklerini belirterek halkla el ele vererek ilçeye hizmeti esas aldıklarını ifade etti. Vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda muhtarların belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü hatırlatan Sarıcaoğlu, "Sizler, halkımızın içinde bizlerin gözü, kulağısınız. Mahallelerimizin sorun ve önceliklerini ilk sizlerden dinleyerek çözüm üretiyor, halkımızın istek ve taleplerine hızlıca yanıt veriyoruz. Biliniz ki, göreve başladığımız günden bu yana asla israfa kaçmadan ilçemiz için çalışıyor ve her geçen yıl hizmet çıtamızı daha üst noktaya çekiyoruz. Bu hizmet yolculuğumuzda siz değerli muhtarlarımıza desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. İnanıyorum ki, daha birçok projeye birlikte imza atacağız" diye konuştu.

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, muhtarların bulundukları köylerde insanların derdine ilgili kurumlarla görüşüp çare arayan onlar için mücadele eden insanlar olduklarını belirterek Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil de yaptığı konuşmada muhtarların gününü kutladı. - SAMSUN