Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini açıkladı. Bu karar, Türkiye'nin UNESCO'ya kayıtlı kültürel miras sayısını 22'ye çıkardı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumu'nda alınan kararla, Manisa sınırları içerisindeki Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Kararla birlikte Lidya medeniyetine ait bu kadim yapılar, Türkiye'nin UNESCO'ya kayıtlı 22. kültürel mirası olarak insanlığın ortak mirası statüsü kazandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, alınan kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uygarlık tarihine mühür vurmuş Lidya medeniyetinin izlerini taşıyan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Manisa'mızın dünya çapında tanınırlığını artıracak bu tarihi adımda emeği geçen tüm kurum ve yetkililere gönülden teşekkür ediyorum. Anadolu'nun sesi artık daha gür, mirası artık daha görünür. Bu büyük başarı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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