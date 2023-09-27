Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentin sorunları hakkında bilgi aldı ve çözüm çalışmaları başlattıklarını vurguladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir lokantada düzenlenen programa katılan Şıldak, basın mensuplarından kentin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.
Şanlıurfa'da basın mensupları ile güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirten Şıldak, basın mensupların Mevlit Kandili'ni kutladı.
Kente yeni görev başladığını hatırlatan Şıldak, kısa sürede çeşitli ziyaretler yaparak kentin birçok sorunu tespit ettiklerini ifade etti.
Şıldak, sorunların çözümü konusunda çalışmalar başlattıklarını vurguladı.
Kaynak: AA / Politika