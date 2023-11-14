Şanlıurfa Valiliği, tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlattı

Şanlıurfa Valiliği, tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bazı haber sitelerinde yer alan bir kadın ile polis memuru arasında yaşanan diyaloga ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir Polis Memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."