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Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nden seçim öncesi gövde gösterisi

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31 Mart Yerel Seçimlerine 1 hafta gibi kısa bir süre kala Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da düzenlediği miting, Şanlıurfalıların yoğun ilgisiyle başladı. Mitinge YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılım sağladı. Alınan bilgilere göre alanda 160 bin kişinin olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nden seçim öncesi gövde gösterisi

KENTTE AK PARTİ VE YENİDEN REFAH ÇEKİŞMESİ

AK Parti'nin kalelerinden biri olarak görülen Şanlıurfa'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün rakibi olarak AK Parti'den 4 dönem milletvekili seçilmiş ve istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday olan, Kasım Gülpınar bulunuyor. Arkalarında yoğun halk desteği bulunan 2 başkan adayından hangisinin seçim yarışını kazanacağı merak edilirken, Yeniden Refah Partisi'nin düzenlediği dev mitingde adeta gövde gösterisi yapıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar, AK Parti'de dört dönem milletvekilliği, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev almış bir isim. Bu nedenle Şanlıurfalı vatandaşlar Gülpınar'a oldukça destek veriyor.

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nden seçim öncesi gövde gösterisi

MİTİNG ALANI DOLUP TAŞTI

Adayların konuşmalarıyla başlayan mitingde kalabalık her geçen dakika artarken alanın adeta ucu bucağı görünmedi. Şanlıurfa halkının yoğun ilgisi ve coşkusu, Yeniden Refah Partisi'nin kentteki başarısını gözler önüne serdi. Yerel seçime 1 hafta kala yapılan bu gövde gösterisi rakiplere gözdağı olarak yorumlandı. Toplanan coşkulu kalabalık, YRP'nin Şanlıurfa'daki seçim kampanyasına olumlu bir ivme kazandırdı. Alınan bilgiye göre alanda 160 bin kişinin olduğu ifade edildi

Seçimlerin kıyasıya geçmesi beklenen Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin düzenlediği mitingde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar, ve ilçe başkan adayları vatandaşa hitap etti. Kentin il merkezinden ve ilçelerinden on binlerce kişi etkinliğe katılım sağladı. Coşkulu kalabalıktan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nden seçim öncesi gövde gösterisi

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Yaşam Politika Haberler

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