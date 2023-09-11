İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, bir yolcuya ait valiz içerisinde 6 ruhsatsız tabanca buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kent girişinde şehirler arası bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bir yolcuya ait valiz içerisinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.