Haberler

Şanlıurfa'da 4 kaymakam ile 3 vali yardımcısının yeri değişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Şanlıurfa'da 4 ilçe kaymakamı ve 3 vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi. Atamalar ve yeni görev yerleri açıklandı.

Bu gün Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle Şanlıurfa'da 4 ilçe kaymakamı ile 3 vali yardımcısının yeri değişti.

Kararnamede, Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş Konya Cihanbeyli Kaymakamlığına, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz Aksaray Vali Yardımcılığına, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin Sinop Vali Yardımcılığına ve Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ise Antalya Elmalı Kaymakamlığına atandı.

Yerlerine ise Malatya Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar Haliliye Kaymakamlığına, Adana İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin Birecik Kaymakamlığına, Bursa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna Suruç Kaymakamlığına, Artvin Murgul Kaymakamı Zafer Şahin ise Hilvan Kaymakamlığına atandı.

Vali yardımcılarının yeri de değişti

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu Ordu Vali Yardımcılığına, Nur Sevinç Özbek Çakas Ankara Vali Yardımcılığına, Yakup Kılınçoğlu ise Gaziantep Vali Yardımcılığına atandı. Yerlerine ise Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Konya Vali Yardımcı Fatmagül Dalmış getirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu