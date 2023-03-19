Ahlatlı köyünün belediyeye geçmesi için yapılan referandumdan "Hayır" çıktı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünün belediyeye geçmesi için referandum yapıldı. 1360 seçmenin bulunduğu köyde, 413 "evet" oyu kullanılırken, 626 "hayır" oyu kullanıldı. Böylece köy, belediyeye geçmeye "hayır" dedi.
Çaycuma merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Ahatlı köy sakinleri, toplam 1360 seçmenin bulunduğu 3 mahalle 5 sandıkta oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.
SANDIKTAN "HAYIR" ÇIKTI
Ahatlı köyü belediye sınırlarına girmeyi kabul etmedi ve sandıktan 'Hayır' çıktı. 5 sandıktan çıkan oylamada 413 Evet çıkarken 626 Hayır çıkarak Ahatlı köyü belediyeye geçmeye 'Hayır' dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika