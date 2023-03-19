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Ahlatlı köyünün belediyeye geçmesi için yapılan referandumdan "Hayır" çıktı

Politika Haberleri

Ahlatlı köyünün belediyeye geçmesi için yapılan referandumdan 'Hayır' çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünün belediyeye geçmesi için referandum yapıldı. 1360 seçmenin bulunduğu köyde, 413 "evet" oyu kullanılırken, 626 "hayır" oyu kullanıldı. Böylece köy, belediyeye geçmeye "hayır" dedi.

Çaycuma merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Ahatlı köy sakinleri, toplam 1360 seçmenin bulunduğu 3 mahalle 5 sandıkta oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.

SANDIKTAN "HAYIR" ÇIKTI

Ahatlı köyü belediye sınırlarına girmeyi kabul etmedi ve sandıktan 'Hayır' çıktı. 5 sandıktan çıkan oylamada 413 Evet çıkarken 626 Hayır çıkarak Ahatlı köyü belediyeye geçmeye 'Hayır' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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