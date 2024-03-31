Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti

Giresun Belediye Başkanlığı seçimlerindeAnadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP adayı Fuat Köse 57.17 oy oranı ile Ak Partili rakibine ciddi bir fark attı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yüzde 39.72 ile CHP'li Köse'yi takip ediyor.

AK PARTİ 2019'DA 280 OY FARKLA KAZANMIŞTI

2019 Yerel Seçimlerinde İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, 'Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Şenlikoğlu, 30 bin 306 oy alırken, Kerim Aksu 30 bin 26 oyda kalmıştı

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