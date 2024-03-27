Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor

Seçim sonucunun en çok merak edildiği İstanbul'da da son düzlüğe girilirken adaylar kampanya çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.2019 yılında yapılan seçimlerde Sancaktepe de İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı olarak seçilen Şeyma Döğücü 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği 268 proje ile ilçe halkının takdirini almaya devam ediyor.

Şeyma Döğücü'nün 5 yıllık performansı ve başarısı anketlere de yansıyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakamsal olarak en doğru anketi yapan Sonar ve Ada Araştırma firmasının yaptığı ankette Şeyma Döğücü en yakın rakibi Alper Yeğin'in 2,5-3 puan aralığında önde görünüyor.

Ada Araştırma'nın Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmasında Mevcut Belediye Başkanı Şeyma Döğücü % 45,7 oy alırken, CHP Adayı Alper Yeğin ise % 43,4 oy alıyor.