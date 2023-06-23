Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakan yardımcılarıyla fotoğraf paylaştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakan yardımcılarıyla çektirdiği fotoğrafını, "Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk" notuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni atanan yardımcıları Oruç Baba İnan, Çetin Ali Dönmez, Zekeriya Çoştu ve Ahmet Yozgatlıgil ile kırmızı renkli Teknofest montlarını giyerek poz verdi. Kacır, fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Milli teknoloji hamlesi takımımızla yola koyulduk. Bakan Yardımcılarımızla birlikte tam bağımsız Türkiye için çalışacağız" ifadelerini kullandı.