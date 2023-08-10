Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, MHP'nin seçim şarkısını Bahçeli'ye teslim etti

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teslim etti. Yıldızdoğan, Bahçeli'nin isteği üzerine 'Bu Diyarda' adlı şarkıyı teslim etti.