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Samsun'un Asarcık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı. Kaymakam Hasan Köksal ve Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, ilçe meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Köksal, tören sonrası vatandaşlarla sohbet etti.