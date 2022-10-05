Samsun haberi | Canik Belediyesi'ne 3 yılda 3 ödül

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında Canik Belediyesi ödüle layık görüldü.

Canik Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı proje yarışmasında ödüle layık görüldü. İlçede gençler için hayata geçirilen projelerden dolayı üç yılda üçüncü kez ödül aldıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ödül alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gençler adına gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde üç yılda üçüncü kez ödüle layık görüldüklerini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçe halkımızdan aldığımız güçle gençlerimizin uygulayarak öğrenmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına hayata geçirdiğimiz projeler neticesinde geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. İlçemize kazandırdığımız projelerimizle üç senede üç kez ödüle layık görüldük. Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu gururu yaşamamızda büyük emekleri olan tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İlçemize yeni projeler kazandırmayı sürdüreceğiz"

Başkan İbrahim Sandıkçı ilçede gençler ve çocuklara yönelik yeni projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizde gençlere ve çocuklara yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Onların bilim ve teknoloji alanında eğitim alacağı ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştireceği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün açılışını TEKNOFEST KARADENİZ'de Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştirdik. 2021 yılında düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ilçemizde gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerden dolayı Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitimi Projemizle ilçemizdeki binlerce gencimize temel havacılık ve model roket eğitimi verdik. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde devam eden Sıfır Atık Projeleri çerçevesinde gençlerimizde sürdürülebilir çevre anlayışının oluşması adına çeşitli eğitimler verdiğimiz Sıfır Atık Köyü Projemizle ödül aldık. Çocuklarımızda çevre ve doğa bilincinin oluşması adına doğa ile iç içe eğitim verdiğimiz Canik Orman Okulumuzu ilçemize kazandırdık. Bununla birlikte çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlamak adına ilçedeki okullarımızda Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Projesi'ni gerçekleştirdik. Gençlerimiz için durmadan çalışarak ilçemize yeni projeler kazandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN