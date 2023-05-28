Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Samsun'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için meydanlara, cadde ve sokaklara akın etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sandıkların açılmasından sonra partililerle birlikte konvoy eşliğinde kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Milletvekillerinin de konuştuğu kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar meydanlara, cadde ve sokaklara akın ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, tekrar seçilerek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Seçimi partisinin seçim koordinasyon merkezinde takip eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sandıkların açılmasından sonra partililerle birlikte konvoy eşliğinde kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Araç konvoyundaki vatandaşlar kornalar ve bayraklarla seçimi kutlarken, meydanda da şarkılar söylenip, havai fişek gösterileri yapıldı.

"Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan Türkiye"

Seçimlerin kaybedeninin olmadığına değinen Bakan Mehmet Muş, "Seçimi çok büyük bir mutlulukla geride bıraktık. Sonuçlara göre seçimi önde bitirmiş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. YSK kesin sonuçları uzun sürmeden açıklayacaktır. Bu irade 2028'e kadar Türkiye'yi yönetecektir. Bütün Türkiye kazandı. Bize oy verenler kadar vermeyenlerin de hükümetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bugünden çok daha ileriye taşıyacağız. Milletimizin refahını hep birlikte yükselteceğiz. Herkes kazandı. Türkiye'de herkesin refahı, huzuru artacak. Daha güçlü bir devletimiz olacak. Bundan 5 yıl sonra bugün ile gelecek 5 yılı mukayese ettiğiniz zaman Türkiye'nin nasıl bir segment atladığını, nerelere geldiğini herkes görecek. Biz bu günlere kolay gelmedik. Bundan sonra geleceğimiz nokta, geldiğimiz noktadan çok daha kolay olacaktır. Türkiye önemli bir dönemeci başarı ve büyük bir olgunlukla atlatmıştır. Milletin iradesi bu şekilde tecelli etti. Türkiye tüm dünyaya tam bir demokrasi dersi verdi. Hiç kimse kaybetmedi bu akşam. Bize de bu yakışır. Seçimi önde tamamlamayı başardık. Bu Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarısıdır. Gelecek çok daha iyi olacaktır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunlu kardeşlerim ne kadar muhteşemsiniz. Türkiye'nin yeni yüzyılına başlarken Samsun'un şu Cumhuriyet Meydanı'ndaki heyecanını haklı olarak yaşıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Samsun'dan Türkiye'ye güçlü şekilde seslendiniz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz için nice hizmetlere hep birlikte yol alacağız" diye konuştu.

Milletvekillerinin de konuştuğu kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - SAMSUN