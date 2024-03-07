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Samsun'da 3 çocuk annesi ev hanımı mahalleye muhtar adayı oldu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Nuray Yılmaz, daha önce eşinin 12 yıl muhtarlık yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu. Eşi ve kadın dayanışmasıyla desteklenen Yılmaz, mahalle sakinlerinin desteğini bekliyor.

Samsun'da 3 çocuk annesi ev hanımı, daha önce eşinin 12 yıl muhtar olarak görev yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Gürgendağ Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi ev hanımı Nuray Yılmaz, daha önce eşi Mehmet Yılmaz'ın 12 yıl muhtarlık yaptığı mahalleye muhtar adayı oldu. 31 Mart seçimlerinde Güngendağ Mahallesi Muhtar Adayı olan Nuray Yılmaz, "Eşim bana 'muhtar adayı ol' diye teşvik etti. 'Kadın dayanışması' adı altında büyük destek görüyorum. Eşimin muhtarlık dönemimde her zaman yanındaydım. 'Destek sizden, hizmet bizden' sloganı ile yola çıktık. Mahalle sakinlerimizin desteğini bekliyorum" dedi.

"Aza adayıyım"

Eski muhtar Mehmet Yılmaz ise "Mahallemizde 475 seçmenimiz var. 12 yıl muhtarlık yaptığım tecrübemle eşime destek veriyorum ve ayrıca ekibinde de aza adayıyım. Mahalle sakinlerimizin desteği ile 31 Mart'ta hizmetlerinize kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nuray Yılmaz İlkadım Samsun Politika Güncel Haberler

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