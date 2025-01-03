Samsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak olan Samsun'da il kongresinin yapılacağı salonda son rötuşlar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 13.00'te Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Samsun il kongresine katılacak. Kongrede Samsunlularla da buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ziyaret öncesinde şehirde ve kongrenin yapılacağı spor salonunda hummalı hazırlıklar yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, il teşkilatı ile birlikte hazırlıkları yerinde inceledi.

"Çok görkemli bir ev sahipliği yapacağız"

Dünya liderini Samsun'da ağırlamak için hazırlandıklarını belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'umuz büyük bir heyecanın arifesinde Cumhurbaşkanımızı, dünya liderini misafir etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de şu anda Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'ndayız. Burada yarın Cumhurbaşkanımıza, Allah'ın izniyle çok görkemli bir ev sahipliği yapacağız. Tekkeköy'deki bu yer büyük bir coşku noktası haline gelecek. Samsun halkı bizim başımızın tacı. Onların bu ev sahipliğinin en güzel örneğini ortaya koyacaklarına inanıyorum. Samsunlu hemşehrilerimizi yarın burada Cumhurbaşkanımız ile buluşmaya ve kucaklaşmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak. - SAMSUN