Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen "hak ihlali" ve "yeniden yargılama" kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın "infazının durdurulması", "tahliye edilmesi" ve "yeniden yargılanması" yönündeki taleplerin reddine karar verdi.

"AYM'NİN TAYFUN KARARININ YOK SAYILMASI HUKUK DIŞIDIR"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi. AYM kararlarının kesin olduğunu belirten Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman'la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

"HSK, BU YEREL MAHKEMEYİ İNCELEMEYE ALMALIDIR"

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir. Eğer bir yerel mahkeme, AYM'ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye'ye verir. HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır. AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

"BASİT VE SIRADAN BİR HADİSE DEĞİLDİR"

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir. Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur. Türkiye bunu hak etmiyor."