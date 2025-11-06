Haberler

Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın

Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Gez, Parkı Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında AYM'nin "hak ihlali" ve yeniden değerlendirme kararını reddeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sert tepki gösterdi. Tayyar, "Çok açık ve net hukuk dışı karardır. HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır. AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır. Bu basit ve sıradan bir hadise değildir." dedi.

  • İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkındaki yeniden yargılama kararını reddederek infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama taleplerini reddetti.
  • Şamil Tayyar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını yok saymasını hukuk dışı olarak nitelendirdi.
  • Şamil Tayyar, HSK'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni incelemeye alması gerektiğini belirtti.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen "hak ihlali" ve "yeniden yargılama" kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın "infazının durdurulması", "tahliye edilmesi" ve "yeniden yargılanması" yönündeki taleplerin reddine karar verdi.

"AYM'NİN TAYFUN KARARININ YOK SAYILMASI HUKUK DIŞIDIR"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi. AYM kararlarının kesin olduğunu belirten Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman'la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

"HSK, BU YEREL MAHKEMEYİ İNCELEMEYE ALMALIDIR"

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir. Eğer bir yerel mahkeme, AYM'ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye'ye verir. HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır. AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

"BASİT VE SIRADAN BİR HADİSE DEĞİLDİR"

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir. Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur. Türkiye bunu hak etmiyor."

Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Maalesef ülkede hukukun, yargının hali içler acısı yargıda en üst makamın kararını tanımayan bu mahkeme üyeleri kesinlikle incelenmelidir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Gezi olaylari iktidarin uygulamalarina elestiri olarak basladi fakat iktidar bu olaylari kendisini devirmek eylemleri olarak algilatti bu yonde algi olurmasi adina kanalize etti ve basardida hala bu basarisinin ekmegini yiyor canli tutmaya calsiyor o yuzden bu eylemelrde tahliye olmaz apo bile cikar onlar cikmaz abi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

FETÖ en güçlü devrini yaşıyor Kimsenin masallarına inanmayın Zannediyorum bu sefer kimse affetmeyecek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 473.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 472.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZaman Zaman:

Anayasa mahkemesi kararları bütün mahkemeleri bağlar. Anayasa mahkemesi kararına uymayanlar açık bir suç işliyor. Anlayamadığım muhalefet neden buna sadece dil ucuyla tepki gösteriyor. Bağımsız yargı olmadan bu ülkede hiç bir şey düzelmez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Gözlerini dev maça diktiler: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Gözlerini dev maça diktiler: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.