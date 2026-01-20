Suriye Devlet Başkanı Şara ile SDG elebaşı Abdi arasındaki görüşmeden sonuç çıkmadı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi arasında 5,5 saat gerçekleştirilen kritik görüşme, örgüt içindeki anlaşmazlıklar ve Şam yönetiminin kararlı tutumu sonucunda sonuçsuz kaldı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi, dün görüşme gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye Devlet Başkanı Şara ile SDG elebaşı arasında başkent Şam'da 5,5 saat süren görüşme, örgüt içindeki anlaşmazlıklar ve Şam yönetiminin kararlı tutumu sonucunda sonuçsuz kaldı. Hükümet ile terör örgütü arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri üzerinde anlaşma sağlanmadı.

Örgüt içinde görüş ayrılıkları var

Kaynaklar, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin görüşme sırasında daha önce varılan anlaşma maddelerinde değişiklik yapmaya çalıştığını, bu durumun toplantıda gerginliğe yol açtığını aktardı. Ayrıca toplantı esnasında terör örgütü SDG'nin sözde lider kadrosu arasında belirgin görüş ayrılıklarının gün yüzüne çıktığı, tarafların ne istediklerine dair net bir vizyona sahip olmadıklarının gözlemlendiği belirtildi.

SDG'nin müzakere heyeti üyesinden açıklama

SDG'nin müzakere heyeti üyesi Fevza Yusuf, görüşmenin olumlu geçmediğini doğrulayarak, Şam yönetiminin Kürtlerden tüm kazanımlarını teslim etmelerini ve Kuzey ve Doğu Suriye'nin 2011 öncesi idari duruma dönmesini şart koştuğunu söyledi. Teslimiyetin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu savunan Yusuf, Suriye hükümetinin mevcut fiili kurumların tamamen lağvedilmesini talep ettiğini ifade etti. Kendilerine yönelik saldırıların büyük bölümünün DEAŞ unsurları tarafından gerçekleştirildiğini iddia eden Yusuf, hükümetin Kürtlerin hak elde etmesini istemediğini öne sürerek, bu dayatmalar karşısında aldıkları kararın "direniş" olduğunu söyledi. - ŞAM