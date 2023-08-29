Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer görevlileri ağırladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı, Tapu Müdürü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürünü makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Kayda, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı, Tapu Müdürü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürünü makamında ağırladı.

Salihli'de göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Tanju Kahraman ile Müdür Yardımcısı Hüseyin Taş, Salihli İlçe Tapu Müdürlüğü görevine atanan Yunus Koç ve Tapu Müdür Yardımcısı Hakan Özer, Salihli Borlulular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (SALBOLDER) Başkanı İhsan Terzi ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Al, Salihli MYO Müdürü Doç.Dr. Kahraman ve Tapu Müdürü Koç'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Kayda, ilçede yeni kurulan Salihli Borlulular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hayırlı olmasını dileyip, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA