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Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

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CHP lideri Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın Özel'i beklerken elleriyle açma-germe hareketleri yaptığı görülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Mayıs 2025'te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli şahsın yumruklu saldırına uğradı.

AÇMA-GERME HAREKETİ YAPMIŞ

Türkiye kamuoyunu sarsan saldırı sonrası olayla ilgili yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Selçuk Tengioğlu'nun tören boyunca Özgür Özel'i uzaktan takip ettiği, AKM çevresinde beklediği ve elleriyle dikkat çeken "açma-germe" hareketleri yaptığı anlar yer aldı.

Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

İFADESİNDE "SALDIRI NİYETİM YOKTU" DEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ifadesinde şunları söylemişti: "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası olduğu, akıl hastalığına dair bir emarenin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMr Camel:

Planlı olduğu belli de arkasındaki kişiler açıklanmaz akp mhp hangi olayın arkasındakileri açıkladı kı

Yorum Beğen102
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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

2004 de cocuklarını öldüren nasıl dışarda?

Yorum Beğen123
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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

silah olsa elinde ne olacaktı, özgür özel önce korumaları sorgulasın, bostan korkulugumu bunlar

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Badem:

Sadeceeeee düzmece sahte bir oyun burada inananın taaaaaa

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Bu dayının psikolojisi fena bozuk. Kurmuş kendini

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Akdevleti. Normal bir şey.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarıcf8n7dmgdj:

bunu dışarı çıkaran MHP akp .Böyle şeyleri tetikçi olarak kullandıkları bariz.Anlamayan anlasın

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıOğuz oğuz:

Klasik chp zihniyetine ait bilindik oyunlar. .. Saldırganı kendileri ayarladılar. Beyinleri ile düşünmeyen kitlesi de bu numarayı yedi. chp tarihinde bu tür ayak oyunu çok var...

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

HAY SEVEYİM O SALDORGAN DENEN DALAYLAMAYI YAAA!!... DON LASTİĞİ GİBİ BU KADAR UZATILIR MI BİR HABER YA!...

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Haber YorumlarıHalit:

ali fuat başarır niye onu araya sokuyor tuhaf sanki danışıklı dövüş gibi

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