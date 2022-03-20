Kılıçdaroğlu'ndan sahadaki CHP'lilere talimat: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin

Son dönemde yaptığı "Helalleşme" çıkışıyla çok konuşulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisinin son dönemde izlediği politikaya ilişkin yeni ipuçları geldi. "Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'na katılan Kılıçdaroğlu, burada bir konuşa yaptı. Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

"CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasında gençlere seslenen CHP lideri, "Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi ve sağlıklı çözümler üretti. Gençler için 6 vaadimiz saydı arkadaşlarımız. Yüzyıl içinde bu ülkede başbakanlar, bakanlar, fidan gibi gençler asıldı. Bu yüzyılda artık cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bunu yapacak olanlar gençler. Sizler değiştireceksiniz." Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Korktuğu için şunu söylüyor: 'Giderlerse gitsinler.' Ama sizin şunu söylemeniz gerekiyor: 'Hayır; biz gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz' demeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM ÜRETTİĞİMİZİ TÜM DÜNYA BİLİYOR"

Türkiye'nin sorunlarına çözüm ürettiklerinin artık herkes tarafından bilindiğini belirten CHP lideri, "Ekonomiyi yönetemediklerini de önceden gördük. Sorumlu bir muhalefet yaptık. Önceden gördük ve uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık. Ama onlar yapmadılar. 'Hayır, siz bilmiyorsunuz' dediler. Geldiğimiz tabloda Türkiye'nin tüm sorunlarını bildiğimizi ve çözümler ürettiğimizi de artık tüm dünya biliyor" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE HEMEN İTİRAZ ETMEYİN"

Sözlerinin devamında, sahada çalışan partililerine seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şunu unutmayın, her biriniz politik arenanın içindeyseniz eleştiriden korkmayacaksınız. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi başkası görebilir, benim duymadığımı başkası duyabilir. Eleştiri, hatayı tekrar etmeme açısından son derece önemlidir. Siz alanda çalışırken CHP'ye ilişkin eleştiriler de gelecektir. Hemen itiraz etmeyin. Bizim katılmayacağımız bir şey olsa da 'haklısın' demeniz lazım. Eksiğimiz var mı? Evet var. Vatandaş bizi eleştiriyorsa ve bizim inanmadığımız bir eleştiri geliyorsa kabahat bizde. Biz ona kendimizi anlatmadık."

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