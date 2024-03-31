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Sakarya'da Engelliler ve Felçli Hastalar Seyyar Sandıkta Oy Kullandı

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Sakarya'da yatağa bağımlı engelli bireyler, evden çıkamayan vatandaşlar ve felçli hastalar, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) sağlanan seyyar sandıkla oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Seyyar sandıkta oyunu kullanan 76 yaşındaki Nezaket Yılmaz, "Sandık ayağıma kadar geldi, Allah razı olsun" dedi.

Türkiye'de 5 yılda bir yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Sakarya'da oy kullanma sabah saat 08.00'da başladı. Sandık kurul üyeleri tarafından nasıl oy kullanılacağı anlatılan seçmenler, ardından aldıkları pusulalarla tercihlerini yapıp, zarfları sandığa atarken yatağa bağımlı engelli bireyler, evden çıkamayan vatandaşlar ve felçli hastalar ise YSK sağlanan seyyar sandıkla oylarını kullandı. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde ikamet eden ve yürümekte zorluk çeken 76 yaşındaki Nezaket Yılmaz, seyyar sandık ile oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Ellerinde aşırı düzeyde titreme olan yaşlı kadın, yakınlarının yardımı ile oyunu kullandı.

"Sandık ayağıma kadar geldi, Allah razı olsun"

Yakınlarının yardımı ile seyyar sandıkta oyunu kullanan Nezaket Yılmaz, "Sandık ayağıma kadar geldi, Allah razı olsun. Geçtiğimiz sene yapılan seçimde okula gittim ama çok zorlanıyordum. Nasıl zorluk çektiğimi ben biliyorum, aslında içim ağlıyor okula gidip oy vermek istiyorum ama gidemiyorum" dedi.

"Okul çok yakın ama annem gidemiyor"

Önceki seçimlerde annesini oy kullanacağı okula güçlükle götürdüğünü belirten Mücahit Yılmaz, "Okul mesafesi yaklaşık 200 metre aslında çok yakın ama annem, yaşının getirmiş olduğu hastalıklardan dolayı yürüyemiyor ve elleri titriyor o sebepten dolayı bu seçimde okula götüremedik. Sandık evimize kadar geldi ve burada oyunu kullandı annem, rahat oldu. Ayağımıza kadar geldiler, Allah razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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