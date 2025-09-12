Sahte Diploma Gerginliği: Avukat Nesibe Kaya Zabun'un Davası 10 Ekim'e Ertledi

Ankara Adalet Sarayı'nda görülen Avukat Nesibe Kaya Zabun'un sahte diploma davası 10 Ekim tarihine ertelendi.

Zabun'un kayın validesi Nurgül Göksu, gelininin diplomasının sahtecilikte kullanıldığını belirtti.

Depremde hayatını kaybeden avukat gelininin diplomasının çalındığını ve oğlunun da diplomasının çalınmış olabileceğini belirten Nurgül Göksu, "3 yıldan bu yana çocuklarımın deprem davasında, Ezgi Apartmanı davasında adaleti için mücadele veriyorum. En son öğrendim ki gelinim Nesibe Kaya Zabun Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun diplomasının çalındığını öğrendim. Benim gelinim enkaz altında kaldığı süresince evladı, 6 aylık torunum kollarındaydı. Enkazdan çıkardığımızda ikisi yan yanaydı. Gelinimin diplomasını çalanlar, hırsızlar diyorum ben onlara. Avukatlarımdan öğrendiğim bilgiye göre bu şahısların iddianamesi hazırlanırken evrakta sahtecilik dahi geçmiyor. Bu dosyanın burada 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde değil de Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekiyor. İnsan hayatı bu kadar kolay olmamalı. Oğlum da avukattı, oğlumun diplomasının da şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. Gelinimin diplomasını çalanların oğlumun da diplomasını çalmış olabileceğini düşünüyorum. Bu diplomayı kullananlar, kendi menfaatleri için buna göz yumanlar her kimse Ezgi Apartmanı davası gibi bu davanın da peşine düşeceğim. Çünkü gelinimin diploma davası, gelinimden bana emanet kalan bir dava. Bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım. Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedim. Çünkü istediğim tek şey adaletti. Hem çocuklarımın ölümüne sebep olanlar için hem de gelinimin diplomasını çalanlar için de en ağır cezayla yargılanmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Şahısların en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz"

Sahte diploma davasının avukatlarından olan Avukat Ahmet Çabukel, "Nesibe Kaya Zabun'un diploması çalınmasına rağmen dosyalarda ismi geçmiyor. Biz Nesibe Kaya Zabun'un sadece öğrenci numarasından öğrenebiliyoruz. Bu bile aslında soruşturmaların yürütülme şeklinin ve vahametinin tarafımıza gösterilmesidir. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Herkes kendi e-Devlet'lerinden kendi kimliklerini girerek diplomalarını kontrol etsinler. Bu sorunu bu şekilde çözebileceğiz. Çünkü siz şikayet etmezseniz maalesef diplomanızın çalındığını kimse bilmeyecek. Bugün Nurgül Hanım eğer gelinin diplomasının çalınıp çalınmadığını öğrenmek adına Gazi Üniversitesi'ne ulaşmamış olsaydı, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasının çalındığını maalesef öğrenemeyecekti. Bu nedenle buradan sesleniyoruz. Şahısların en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA