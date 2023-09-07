Şahinbey Belediyesi ve Özbekistan'ın Tirmiz Belediyesi Kardeş Belediye Protokolü İmzaladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Koordinasyonunda bir araya gelen Şahinbey Belediyesi ve Özbekistan'ın Tirmiz Belediyesi kardeş belediye protokolü imzaladılar. İki ülkenin dostluğunu pekiştirmek amacıyla imzalanan protokol ile belediyeler arasında tecrübe paylaşımı yapılacak ve iş birliği projeleri gerçekleştirilecektir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Koordinasyonunda bir araya gelen Şahinbey Belediyesi ve Özbekistan'ın Tirmiz Belediyesi kardeş belediye protokolü imzaladılar.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Özbekistan'ın Tirmiz Belediye Başkanı Uktam Turaev ile bir araya gelerek iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek adına 'Kardeş Belediye' protokolü imzaladılar.

"Aynı kültüre sahibiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu iki ülke arasında çok güçlü bağların olduğunu belirterek, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin önerisiyle Şahinbey Belediyemiz Özbekistan'ın Tirmiz Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladık. Özbekistan ve Türkiye aynı dili konuşan, aynı inanca sahip olan ve aslında aynı coğrafyanın insanları. İki ülke arasın da geçmişten gelen çok güçlü bağlar var. Dolayısıyla bu bağları daha da güçlendirmek, belediyelerimiz arasında tecrübe paylaşımı yapmak ve şehirlerimizin daha da gelişmesine adına kardeş belediye protokolü imzaladık. İnşallah karşılıklı ziyaretler ve çalışmalarla kardeşliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Gaziantep'e gelen Tirmiz Belediye Başkanı Uktam Turaev'e ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

"Diyaloglarımız daha da gelişecek"

Birçok konuda iş birliği yapacaklarını belirten Tirmiz Belediye Başkanı Uktam Turaev, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği Koordinasyonunda Şahinbey Belediye Başkanımız ile birlikte kardeş belediye protokolü imzaladık. İmzaladığımız protokol ile iki belediye arasında ki diyaloglar daha da gelişecek. Protokolümüzle gençlik, turizm, tarihi, kültürel, çevre ve birçok konudaki işbirliğimizi gelecek yıllara miras bırakacağımızı belirtmek isterim. Bu kardeşlik projesiyle iki belediyenin önemli projelere imza atacağını ümit ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP