Bakan Memişoğlu'ndan geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işleminin kamu hastanelerinde ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Ayrıca, kalp, böbrek ve anjioödem tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını ve çölyak hastaları için gıda desteğinin artırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin "Bu kapsamda, ülkemizde üretilen ve kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, şifaya vesile olacak adımları atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu kapsamda, Türkiye'de üretilen ve kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz." bilgisini veren Memişoğlu, akondroplazi, epilepsi ve sistinüri gibi hastalıkların tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçları yurt dışından temin ederek hastaların kullanımına sunduklarını bildirdi.

"Kalp, böbrek ve anjioödem tedavisindeki 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı"

Kalp, böbrek ve anjioödem tedavisinde kullanılan 3 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını aktaran Bakan Memişoğlu, "Çölyak ve metabolik hastalıklar için gıda desteği yüzde 30 artırıldı. Kamu kurumlarının evde bakım merkezlerince yazılan reçete bedelleri karşılanacaktır. Bu şifa vesilelerinin milletimize ulaşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
