Bakan Memişoğlu'ndan sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yıla göre yüzde 60 arttığını açıkladı. Bakan, milletin sağlığına olan ilgisinin arttığını vurguladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
