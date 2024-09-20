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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Hemşirelik Atamaları Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Hemşirelik Atamaları Açıklaması
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kadro ilanı sonrası KPSS puanı ile sağlık personeli dağıtılacağını duyurdu. Hemşirelik alanında büyük bir ihtiyacın bulunduğunu vurguladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Tıp Merkezi'nde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi açılış dersine konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kadro ilanından sonra KPSS puanı ile dağıtım yapacağız" dedi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi inşaat alanında yaptığı inceleme sonrasında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi açılış dersine geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Öğrencisi sağlık alanında yapılacak atamaları sordu. Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Kadro ilan edilecek ve KPSS puanına göre de dağıtım yapacağız. Hemşireliğe inanılmaz ihtiyaçlarımız var. Türkiye, Avrupa ortalamasının yaklaşık 3'te birine kadar hemşire ihtiyacı var. Sen iyi hemşireysen Türkiye'de her yerde sana iş var ve ihtiyaç var" yanıtını verdi.

"Etik değerler ve çalışkanlık korunmalı"

Kırşehir'de, öğrencilere hitap eden ve ilk dersi veren Bakan Memişoğlu, etik değerler ve çalışkanlığın korunması gerektiğini belirtti. Öğrencilere anlatımda bulunan Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre bilgisi kadar etik değerlerini, çalışkanlığını insaniyetliğini dünyaya hüküm sürecek hale getirmek sizin ve sizin çocuklarının kuşaklarının yapabileceği bir şey. Bizler; bu duruma sadece öncülük etmeye çalışıyoruz. Bugün 40 bin insanı herkesin gözü önünde vahşi bir medeniyet yok ediyorsa bu bizim çalışmamamız ve üretmememizin sebebidir" dedi.

Öte yandan programda konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil de, üniversitede yaşanan kalite süreçleri hakkında bilgiler aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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