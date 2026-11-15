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Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Bu topraklar için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin bayram sevincine yürekten ortak oluyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA
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