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Sağlık Bakanı Koca, Meclis Başkanvekili Bozdağ'dan sürekli ek süre talep etti

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TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli ek süre talep etmesi milletvekillerini güldürdü. Bakan Koca, konuşma süresinin bitmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan ek süre istedi.

TBMM'de Bakan Koca ile Bozdağ'ın güldüren diyaloğu

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, süre konusunda kendisini sık sık uyaran Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan sürekli ek süre talep etmesi milletvekillerini güldürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam TBMM Genel Kurulundaki 2024 bütçe görüşmelerinde bakanlığının çalışmalarını anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, konuşma süresinin bitmesi üzerine, Bakan Koca'yı "Sayın Bakan lütfen sözlerini tamamlayın" dedi. Bakan Koca da gülümseyerek, "Sayın Başkanım daha epey var. Meclis bu tabloları görmekten mutlu olur. Milletimiz de görsün" diye yanıt verdi. Ardından Bozdağ, Bakan Koca'ya ek süre verdi. Ancak süre yetmeyince Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha ek süre talep etti. Süre bitince mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bu durum defalarca tekrarlanırken, Bakan Koca ile Bozdağ arasında yaşanan diyalog Genel Kuruldaki milletvekillerini güldürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Bekir Bozdağ Haberler

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