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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret etti Açıklaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şırnak'ın Türkiye'ye örnek olacak sağlık hizmeti sunması için elimizden geleni yapıyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şırnak'ın Türkiye'ye örnek olacak sağlık hizmeti sunması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Birol Ekici ile görüştü.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Memişoğlu, Şırnak'ın sağlıkla ilgili daha iyi şartlarda hizmet etmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Şırnak'a 500 yataklı şehir hastanesi yaptıklarını, 2026 yılında hastanenin hizmete gireceğini bildiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Şırnak'ın Türkiye'ye örnek olacak sağlık hizmeti sunması için elimizden geleni yapıyoruz. Şırnak doğurganlık konusunda Türkiye'ye örnek olan bir il. İnşallah burada özellikle kadın doğum ve çocuk hizmetlerimizi daha iyi hale getireceğiz ve bunu destekleyeceğiz. Aile yılı dolayısıyla da özellikle doğurganlık oranlarımızı ve bebek sayımızı arttırmamız lazım. Kardeşsiz kalmasın diyoruz, kardeşlerimiz."

Bakan Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısı"na katıldı.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Politika
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