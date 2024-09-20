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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de sağlık tesislerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı olan çocukların yakınlarıyla görüşen Bakan, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı ve Nevşehir Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kente gelen Bakan Memişoğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Görevli personelce karşılanan Memişoğlu, aşı olmak için merkeze gelen çocukların yakınlarıyla sohbet etti.

Daha sonra Kapadokya Alan Başkanlığı'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Memişoğlu, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Bakan Memişoğlu, kent merkezindeki iş yerlerine de ziyaret gerçekleştirerek esnafla sohbet etti.

Bakan Memişoğlu'na programlarında AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Vali Ali Fidan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Politika

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