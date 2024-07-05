Sağlık Bakanı Kahramanmaraş'ta
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'a gelerek temaslarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti ve afet koordinasyon merkezinde toplantıya katıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Bakan Memişoğlu, Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından şeref defterini imzalayan Memişoğlu, Vali Ünlüer'den bilgi aldı.
Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kemal Memişoğlu, buradaki idarecilerden bilgi aldı. Bakan Memişoğlu'nun ziyareti şehirde yapımı devam eden hastane inşaatlarının incelemesi ile son bulacak. - KAHRAMANMARAŞ